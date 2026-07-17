Горьковская железная дорога введёт дополнительную остановку в Сергейцево. Вечерний пригородный электропоезд №6421 Ковров-1 – Владимир начнёт там останавливаться c 27 июля. Состав будет

Горьковская железная дорога введёт дополнительную остановку в Сергейцево. Вечерний пригородный электропоезд №6421 Ковров-1 – Владимир начнёт там останавливаться c 27 июля. Состав будет отправляться из Коврова на 2 минуты ранее – в 20:48 и совершать остановку на о.п. Сергейцево в 20:56. Время прибытия во Владимир останется без изменения – в 21:45, – сообщили в пресс-службе Горьковской железной