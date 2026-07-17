В Минтрансе региона сообщают: во Владимирской области действует программа по развитию рынка газомоторного топлива. При переоборудовании машины на метан можно воспользоваться скидкой от 47

В Минтрансе региона сообщают: во Владимирской области действует программа по развитию рынка газомоторного топлива. При переоборудовании машины на метан можно воспользоваться скидкой от 47 тысяч до 3 млн рублей. Владельцу ТС не нужно ходить по инстанциям и собирать документы: скидку делает сервисный центр, выполняющий работы. Размер выгоды варьируется в зависимости от категории и массы транспортного