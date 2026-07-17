Полиция устанавливает причины случившегося.

Вечером 16 июля во Владимире на 11 километре западного соединения с трассой М-7 произошла серьезная авария. По предварительным данным, водитель фуры «ДАФ» при перестроении столкнулся с легковой «Маздой», которая двигалась в попутном направлении.После удара большегруз смял барьерное ограждение и выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения женщина, управлявшая иномаркой, получила различные травмы.Из-за происшествия проезд на данном участке пути был серьезно затруднен. Сотрудники Госавтоинспекции регулировали поток транспорта и занимались ликвидацией последствий аварии. По факту столкновения проводится проверка.