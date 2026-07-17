Новую льготу ввели по инициативе прокуратуры.

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура выступила с нормотворческой инициативой для поддержки бойцов спецоперации. Прокурор подготовил проект акта, дающий льготы военнослужащим при перераспределении земель.Ранее федеральный закон установил, что увеличение площади частных земельных участков за счет государственных земель проводится за плату. При этом местным властям разрешили определять категории граждан, освобождаемых от этих расходов. В целях защиты прав военных прокурор предложил полностью отменить эту плату для ветеранов боевых действий.Депутаты Гусь-Хрустального округа поддержали инициативу ведомства и утвердили льготу. Аналогичные правила по предложению прокуроров теперь действуют и на всей территории Владимирской области.