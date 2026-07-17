Вишневые десерты, ночной джаз под открытым небом, пенная вечеринка и сербская кухня: выходные 18–19 июля в регионе будут невероятно жаркими!

Предстоящий уикенд во Владимирской области, 18-19 июля 2026, обещает стать одним из самых ярких в этом сезоне. Сразу два города — Владимир и Суздаль — синхронно превратятся в эпицентры культурной жизни: от семейных гуляний с вишневым акцентом до грандиозного финала Второго Летнего фестиваля Дениса Мацуева. Рассказываем, какие события нельзя пропустить. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Владимир: вишневый фестиваль и семейный праздникВ субботу, 18 июля, областной центр принимает сразу два мероприятия, которые органично дополняют друг друга.Фестиваль «Владимирская вишня» 0+ развернется на пешеходной Георгиевской с полудня до девяти вечера. Это добрый семейный праздник, который не имеет возрастных ограничений. Гостей ждут выступления фольклорных и творческих коллективов, ремесленная ярмарка с участием мастеров из Владимирской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областей и Москвы, а также тематические фотозоны. Главная гастрономическая тема — вишня во всех её проявлениях: от свежей ягоды и варенья до авторских десертов и бургеров с вишневым соусом. Для детей оборудуют интерактивные и анимационные площадки с конкурсами и розыгрышами.В этот же день Рынок на Студеной приглашает на большой семейный фестиваль. Начало — в 14:00, возрастные ограничения также отсутствуют. В программе: интерактивное шоу и анимация от Влада Гербера, турнир по лазертагу, пенная вечеринка, аквагрим и творческие мастер-классы. Вечер завершится живым концертом кавер-группы «Корпорация Кавер FM». Вход свободный, требуется предварительная регистрация.Суздаль: симфоджазовый финал и сербская кухняС 10 по 19 июля в Суздале проходит Второй Летний фестиваль Дениса Мацуева — крупнейший в стране open-air классической музыки (6+). Основные площадки — музейный комплекс «Суздальский Кремль» и сцена «Зарядье» у Торговых рядов.Заключительный уикенд станет кульминацией: за два дня — четыре события.18 июля, суббота. В 17:00 на сцене «Зарядье» — вечер камерной музыки с участием скрипача Павла Милюкова, виолончелиста Борислава Струлева, пианиста Филиппа Копачевского и кларнетиста Игоря Федорова. Вход свободный. В 19:00 в Кремле — «Страдивари-ансамбль» Мариинского театра под управлением скрипача Лоренца Настурики-Гершовичи: Серенада для струнного оркестра Чайковского и танго Астора Пьяццоллы. Вход по билетам.В 22:00 там же, на сцене «Зарядье», — ночной джазовый концерт Мариам Мерабовой и группы «Мирайф». Вход свободный.19 июля, воскресенье. В 19:00 на сцене Суздальского Кремля — финальный гала-концерт «Симфоджаз». Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина вместе с Денисом Мацуевым и плеядой солистов — Бориславом Струлевым, Екатериной Мочаловой, Андреем Ивановым, Софьей Тюриной, Софией Виланд, Давидом Ткебучавой, Аркадием Шилклопером и Мари Карне — исполнят джазовые фантазии на темы Баха, Грига, Хачатуряна, Римского-Корсакова, Мусоргского и Бородина. Вход по билетам на Яндекс Афише.В этот же день, с 14:00 до 22:00, в городском парке у стен Кремля продолжит работу гастрофестиваль «Мала Сербия: Симфония вкусов Владимирской земли». Основатель сербской деревни «Маленькая Сербия» Тодор лично готовит хиты национальной кухни. Организаторы обещают живую музыку и атмосферные вечера.Выходные 18-19 июля во Владимирской области обещают быть насыщенными. Выбирайте маршрут по душе и наслаждайтесь яркими событиями.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .