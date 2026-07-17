35-летнему мужчине предъявлено обвинение за нарушение требований по охране труда на стройке. Он допустил к работам человека, который не прошёл обучение и трудился без страховки на 17 этаже

35-летнему мужчине предъявлено обвинение за нарушение требований по охране труда на стройке. Он допустил к работам человека, который не прошёл обучение и трудился без страховки на 17 этаже строящегося дома. В итоге последний потерял равновесие и упал. Он погиб на месте. Инцидент произошёл 1 мая этого года. Следствием установлено, что обвиняемый работал начальником строительно-монтажного участка