Решение суда в законную силу не вступило.
Судогодский районный суд с участием прокурора рассмотрел гражданский иск местной жительницы к своему бывшему мужу. Женщина потребовала лишить мужчину права на государственные выплаты, положенные за гибель их общего ребенка.
В ходе судебного процесса прокурор полностью поддержал требования матери. Представитель ведомства доказал, что отец много лет не участвовал в воспитании сына, скрывался от уплаты алиментов и неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за долги.
Суд согласился с аргументами прокуратуры и лишил нерадивого родителя права на любые меры социальной поддержки в связи со смертью военнослужащего.