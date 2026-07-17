Решение суда в законную силу не вступило.

Судогодский районный суд с участием прокурора рассмотрел гражданский иск местной жительницы к своему бывшему мужу. Женщина потребовала лишить мужчину права на государственные выплаты, положенные за гибель их общего ребенка.В ходе судебного процесса прокурор полностью поддержал требования матери. Представитель ведомства доказал, что отец много лет не участвовал в воспитании сына, скрывался от уплаты алиментов и неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за долги.Суд согласился с аргументами прокуратуры и лишил нерадивого родителя права на любые меры социальной поддержки в связи со смертью военнослужащего.