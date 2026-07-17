Сотрудники Центра управления городскими дорогами проводят работы по летнему содержанию города. 16 июля специалисты вручную промыли тротуары и остановки общественного транспорта от грязи и

Сотрудники Центра управления городскими дорогами проводят работы по летнему содержанию города. 16 июля специалисты вручную промыли тротуары и остановки общественного транспорта от грязи и мусора. Работы велись на улице Мира, Соколова-Соколенка, Большая Московская и на проспекте Ленина. Водная очистка направлена на поддержание чистоты в областном центре. Помимо этого, в ряде микрорайонов города сотрудники ЦУГД продолжили