«Остров невезения», кажется, на один день переместился из океана на трассы нашего региона — Пекинку и М-12. 16 июля там произошло сразу 3 аварии с участием большегрузов. Не задалось у фур еще с

«Остров невезения», кажется, на один день переместился из океана на трассы нашего региона — Пекинку и М-12. 16 июля там произошло сразу 3 аварии с участием большегрузов. Не задалось у фур еще с рассвета, первое ДТП случилось около 4 часов утра на трассе М-12 возле деревни Колокша Собинского округа. Там дорогу не поделили сразу 2