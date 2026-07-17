Дело рассмотрит городской суд.

Вязниковская прокуратура направила в суд дело 50-летнего местного жителя, избившего полицейского при исполнении. Конфликт произошел 11 июня текущего года.Фигурант забрал сына на выходные и из чувства мести сообщил бывшей жене, что ребенку плохо. Когда встревоженная мать приехала к дому, мужчина заперся изнутри. Женщина вызвала полицию, но открыть дверь хозяин согласился только после приезда спасателей МЧС.Выйдя в подъезд, дебошир набросился на сотрудника МВД. Он толкнул полицейского на пол, сорвал с его формы погон и снова ударил. Обвиняемый полностью сознался в содеянном. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.