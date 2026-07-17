Деревянный медведь с медом занял свое место в владимирском «Загородном парке».

В Гусь-Хрустальном парк «Сказка» в этом году пополнится сразу 6 новыми деревянными фигурами. Одной из центральных работ станет масштабная композиция с конем высотой 2,5 метра, которую сейчас создает мастер Игорь Володин. После завершения этого объекта краснодеревщик планирует воплотить в дереве образы персонажей, придуманных юными победителями конкурса «Загляни в Сказку».Обновление затронуло и владимирский парк «Загородный». Здесь недавно установили новую тематическую лавочку и фигуру медведя с бочонком меда. Эту работу выполнил умелец из Владимирского лесничества Вячеслав Пронькин. Теперь новые арт-объекты радуют посетителей и создают в зоне отдыха атмосферу русского леса.