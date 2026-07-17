Случай произошёл во Владимире 24 июня. Обвиняемый находился в гостях у своей матери, в доме на улице Куликова в областном центре. За столом собралась компания. Не обошлось без алкоголя.

Случай произошёл во Владимире 24 июня. Обвиняемый находился в гостях у своей матери, в доме на улице Куликова в областном центре. За столом собралась компания. Не обошлось без алкоголя. Вечером гости ушли, и сын с матерью остались вдвоём. Между ними произошел конфликт. Разъярённый мужчина налетел на 69-летнюю женщину с кулаками. Он бил её по голове