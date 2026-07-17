В администрации города Владимира сообщают: в целях обеспечения безопасности дорожного движения в субботу, 18 июля, с 10.00 до 22.00, будет временно ограничено движение всех видов транспорта. Для

В администрации города Владимира сообщают: в целях обеспечения безопасности дорожного движения в субботу, 18 июля, с 10.00 до 22.00, будет временно ограничено движение всех видов транспорта. Для проезда закроют участки: – на Спасской, от дома № 6Б до дома № 8Г; – на Георгиевской, на участке от Спасской до Большой Московской. На время действия ограничений