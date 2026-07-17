За первое полугодие 2026 года уровень регистрируемой безработицы в регионе не изменился и остаётся символическим – 0,4%. На учёте в Кадровом центре «Работа России» состоят 2,6 тысячи человек,

За первое полугодие 2026 года уровень регистрируемой безработицы в регионе не изменился и остаётся символическим – 0,4%. На учёте в Кадровом центре «Работа России» состоят 2,6 тысячи человек, при этом работодатели ищут более 18 тысяч сотрудников, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На одну вакансию приходится всего 0,2 безработных — это означает, что желающих работать почти