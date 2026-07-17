В регионе объявлена угроза налетов беспилотников.

17 июля на территории Владимирской области ввели режим повышенной опасности из-за угрозы налета беспилотных летательных аппаратов. Местных жителей призывают проявлять предельную бдительность.Гражданам, находящимся в квартирах, рекомендуют не подходить к окнам, оставаться внутри комнат или пройти в безопасные укрытия. Тем, кого тревога застала на улице или в транспорте, необходимо оперативно укрыться в ближайших зданиях, подземных переходах либо на паркингах. В регионе также предупреждают о возможных временных сбоях в работе мобильного интернета.В случае обнаружения БПЛА или их обломков запрещено приближаться к ним и прикасаться к фрагментам. Обо всех находках следует немедленно сообщать спасателям по телефону 112. Кроме того, напоминаем о строгом запрете на фото- и видеофиксацию летящих дронов и позиций ПВО.