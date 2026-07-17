Приговор в законную силу не вступил.

Суд в Гусь-Хрустальном вынес обвинительный приговор 60-летнему мужчине. Его признали виновным в жестоком обращении и истязании троих несовершеннолетних детей, которые находились от него в полной зависимости. Дело возбудили по материалам прокурорской проверки.Следствие доказало, что почти год отец издевался над дочерью и двумя сыновьями. За мелкие проступки, включая взятую без спроса еду или опоздание из школы, он регулярно избивал детей руками, ногами и различными предметами по голове. Мужчина запрещал ребятам нормально есть, пить, а младшего сына лишал сна по ночам.Свою вину садист так и не признал. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей.