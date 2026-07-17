Процесс восстановления здания школы находится под жестким контролем прокуратуры.

Прокуратура Судогодского района организовала проверку из-за частичного разрушения кирпичной кладки на фасаде местной общеобразовательной школы № 1. Инцидент на территории учебного заведения произошел накануне вечером.На место происшествия оперативно прибыла помощник районного прокурора Анна Рылова. На данный момент ремонтные бригады уже приступили к разбору завалов и ведут работы по ликвидации последствий обрушения стены.Надзорное ведомство детально изучит все обстоятельства случившегося и даст правовую оценку действиям ответственных лиц учебного учреждения. В случае выявления нарушений будут незамедлительно приняты меры реагирования.