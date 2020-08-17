Российские автомобили Урал и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков, идентичные машинам Росгвардии, заметили 16 августа на трассах Е95 и M1. В Сети сообщают, что они двигались в сторону границы с соседней республикой.

Российские автомобили "Урал" и "КамАЗ" без номеров и опознавательных знаков, идентичные машинам Росгвардии, заметили 16 августа на трассах Е95 и M1. В Сети сообщают, что они двигались в сторону границы с соседней республикой.Первым тревожную новость сообщил фейсбук-аккаунт Conflict Intelligence Team (CIT). По оценке источника, в машинах могли ехать "не менее 600 бойцов". Однако в Западном военном округе заявили, что эти образцы техники на вооружении отечественных войск не стоят.Россияне заметили десятки грузовиков на дороге между Петербургом и Псковом, а также на дороге Москва – Минск. Видео с этими автомобилями также опубликовал журналист Василий Максимов, получивший запись от коллеги. По данным CIT, ролик снят в 83 километрах от границы с Белоруссией.СМИ сообщили о возможном передвижении машин Росгвардии в республику. Ранее вновь избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия готова оказать его стране "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности" в случае внешних военных угроз.Едут в Белоруссию? На дороге Петербург — Псков заметили колонну автозаков без номеров— Фонтанка. Новости (@fontanka_news)Напомним, что и забастовки продолжаются несколько дней. Есть пострадавшие. Заведены десятки уголовных дел против митингующих. Тысячи белорусов, вышедших на улицы городов республики, требуют отстранить Александра Лукашенко от власти и провести перевыборы.