Участника СВО из Собинского района, получившего в 2023 году ранение, оставили без выплат. Мужчина неоднократно обращался в отдел соцзащиты, но постоянно получал отказы. Тогда его жена

Участника СВО из Собинского района, получившего в 2023 году ранение, оставили без выплат. Мужчина неоднократно обращался в отдел соцзащиты, но постоянно получал отказы. Тогда его жена обратилась в прокуратуру. Как рассказали в надзорном ведомстве, органы соцзащиты должны были сами запросить документы в воинской части. Вместо этого чиновники просто отказали мужчине в назначении выплаты, мол, нет