Вершины и склоны швейцарских Альп и необъятные просторы Русской равнины. На первый взгляд кажется, что между людьми, живущими в столь разном окружении, не может быть ничего общего. Но это впечатление ошибочно. Любопытное признание на вчерашней встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сделал его швейцарский коллега, спикер верхней палаты парламента Жан-Рене Фурнье. Оказывается, на его родине русский – это синоним мужественного и несгибаемого человека.
Вершины и склоны швейцарских Альп и необъятные просторы Русской равнины. На первый взгляд кажется, что между людьми, живущими в столь разном окружении, не может быть ничего общего. Но это впечатление ошибочно. Любопытное признание на вчерашней встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сделал его швейцарский коллега, спикер верхней палаты парламента Жан-Рене Фурнье. Оказывается, на его родине русский – это синоним мужественного и несгибаемого человека.
Встреча двух законодателей прошла в дружеской атмосфере. Разговор
был открытым и честным – именно этих качеств последнее время так не хватает на
мировой политической арене. В какой-то момент швейцарский парламентарий сделал интересное признание.
По словам Фурнье, он родился в маленькой деревушке,
население которой едва дотягивает до 500 человек. Ее жители, поведал
законодатель, очень похожи на русских, потому что всегда сохраняли
независимость и не позволяли себя поглотить, тогда как все их соседи были
завоеваны.
"Поэтому я тоже разделяют такое отношение, как жители
этой деревни, я тоже немножко русский!" – признался Фурнье.
Это сближает народы России и Швейцарии, ответил Вячеслав
Володин. "Вы сказали об очень важном, что у вас внутреннее состояние,
состояние души человека, который имеет свою точку зрения и не позволяет никому
навязывать другую. Он может ее принять, но навязывать не позволяет", -
сказал спикер Госдумы.
Воля и несгибаемость – это действительно черта русских,
согласился с собеседником председатель нижней палаты. "То, что жителей
этой деревни называют русскими именно из-за этого качества, для меня это очень
важно, думаю, как и для наших коллег, потому что это слова, звучащие из ваших
уст, просто слова уважения", – подчеркнул Володин и поблагодарил коллегу
за теплые слова.
Спикер Госдумы отметил, что сам родился в небольшом поселке
на живописных берегах Волги. Великая русская река в тех местах раскинулась в
ширину на 10 километров, рассказал Володин. "Представьте себе, какая гладь
простилается. С другой стороны – это холмы, поросшие дубами и соснами", – добавил председатель нижней палаты.
Такая величественная природа тоже формирует
характер человека, закаляет его волю, уверен Володин. Спикер пригласил швейцарского коллегу
вместе с сыновьями погостить на волжских просторах.
Вячеслав Володин и Жан-Рене Фурнье встретились 15 октября.
Парламентарии затронули широкий круг тем: от развития отношений двух стран до
ситуации в Грузии и на Украине.