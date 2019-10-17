Вершины и склоны швейцарских Альп и необъятные просторы Русской равнины. На первый взгляд кажется, что между людьми, живущими в столь разном окружении, не может быть ничего общего. Но это впечатление ошибочно. Любопытное признание на вчерашней встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сделал его швейцарский коллега, спикер верхней палаты парламента Жан-Рене Фурнье. Оказывается, на его родине русский – это синоним мужественного и несгибаемого человека.

Вершины и склоны швейцарских Альп и необъятные просторы Русской равнины. На первый взгляд кажется, что между людьми, живущими в столь разном окружении, не может быть ничего общего. Но это впечатление ошибочно. Любопытное признание на вчерашней встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сделал его швейцарский коллега, спикер верхней палаты парламента Жан-Рене Фурнье. Оказывается, на его родине русский – это синоним мужественного и несгибаемого человека.Встреча двух законодателей прошла в дружеской атмосфере. Разговорбыл открытым и честным – именно этих качеств последнее время так не хватает намировой политической арене. В какой-то момент швейцарский парламентарий сделал интересное признание.По словам Фурнье, он родился в маленькой деревушке,население которой едва дотягивает до 500 человек. Ее жители, поведалзаконодатель, очень похожи на русских, потому что всегда сохранялинезависимость и не позволяли себя поглотить, тогда как все их соседи былизавоеваны."Поэтому я тоже разделяют такое отношение, как жителиэтой деревни, я тоже немножко русский!" – признался Фурнье.Это сближает народы России и Швейцарии, ответил ВячеславВолодин. "Вы сказали об очень важном, что у вас внутреннее состояние,состояние души человека, который имеет свою точку зрения и не позволяет никомунавязывать другую. Он может ее принять, но навязывать не позволяет", -сказал спикер Госдумы.Воля и несгибаемость – это действительно черта русских,согласился с собеседником председатель нижней палаты. "То, что жителейэтой деревни называют русскими именно из-за этого качества, для меня это оченьважно, думаю, как и для наших коллег, потому что это слова, звучащие из вашихуст, просто слова уважения", – подчеркнул Володин и поблагодарил коллегуза теплые слова.Спикер Госдумы отметил, что сам родился в небольшом поселкена живописных берегах Волги. Великая русская река в тех местах раскинулась вширину на 10 километров, рассказал Володин. "Представьте себе, какая гладьпростилается. С другой стороны – это холмы, поросшие дубами и соснами", – добавил председатель нижней палаты.Такая величественная природа тоже формируетхарактер человека, закаляет его волю, уверен Володин. Спикер пригласил швейцарского коллегувместе с сыновьями погостить на волжских просторах.Вячеслав Володин и Жан-Рене Фурнье встретились 15 октября.Парламентарии затронули широкий круг тем: от развития отношений двух стран доситуации в Грузии и на Украине.