Вся страна гадает: действительно ли любимая прекрасная няня борется за жизнь, сражаясь с тяжелым онкологическим заболеванием. Ввиду долгого отсутствия достоверной информации многие даже решили, что стали свидетелями затянувшегося сериала Крот-2, где многое выдумано на потребу публике, как в случае с отравлением продюсера Бари Алибасова.

Вся страна гадает: действительно ли любимая "прекрасная няня" борется за жизнь, сражаясь с тяжелым онкологическим заболеванием. Ввиду долгого отсутствия достоверной информации многие даже решили, что стали свидетелями затянувшегося сериала "Крот-2", где многое выдумано на потребу публике, как в случае с отравлением продюсера Бари Алибасова.Близкие Анастасии Заворотнюк опровергли данные, которые преподносились прессой как достоверные факты: "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!"После этих слов народ заподозрил неладное. "Наверное, родные ждут, пока не рассосутся следы от липосакции", "Возможно, у Заворотнюк неудачная пластика, вот и прячут ее, как Гурченко в свое время, у которой глаза после подтяжки не закрывались", "Похоже на разыгранное ради рейтингов шоу", "Странно, что нигде не появились снимки ее больной, хотя ту же располневшую Фриске показывали", – пытаются развенчать люди слухи о страшной болезни у Заворотнюк.Конечно, такими вещами не шутят. И на раке вряд ли уместно пиариться. Но про то, что у якобы, опухоль мозга, стали писать нечистоплотные журналисты, основываясь на сообщениях расплодившихся анонимных телеграмм-каналов. Типа, одна бабка сказала и сорока на хвосте принесла. Официальных же сообщений никогда не было.В любом случае, общественность ждет развязки – благополучного или драматичного. А пока тема актуальна, все каналы продолжают снимать ток-шоу и обсуждать состояние актрисы, мыть кости ей и близким людям.