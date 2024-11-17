Подрядчика для работ уже выбрали.

В Ковровском районе установят стелу «Вечная слава героям». Она появится в поселке Достижение. Об этом стало известно по документам с сайта госзакупок. Стела будет посвящена героям, которые погибли во времена Великой Отечественной войны.Подрядчика для проведения всех работ уже выбрали. На установку стелы выделят больше миллиона рублей. Объект появится на улице Фабричная. Все работы должны завершить до 25 апреля 2025 года.Ранее во Владимире решили установить стелу «Город трудовой доблести». Однако по опросам жителей оказалось, что порядка 90% людей высказались против.