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<a href="https://33live.ru/novosti/17-12-2020-proshu-ne-serditsya-putin-zayavil-o-roste-realnoj-zarplaty-v-rossii.html" target="_blank">Прошу не сердиться: Путин заявил о росте реальной зарплаты в России</a> - Реальная заработная плата вырастет на 1,5% к концу этого года. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.