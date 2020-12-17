Встреча "большой восьмёрки" в Санкт-Петербурге. На ужине после завершения всех официальных мероприятий Путин заявляет:
- А сейчас, коллеги, маленький сюрприз. Питерский завод резиновых изделий приготовил нам эксклюзивные подарки.
По сигналу президента в зал вносят восемь свёртков. Главы государств нетерпеливо разворачивают их: всем достаются большие позолоченные презервативы. Только Буш получает фаллоимитатор.
Президент США багровеет от гнева:
- Это что, издевательство?! Почему фаллоимитатор?! И почему на нём написано: "Ты - дама моей мечты"?!
Путин, подумав:
- Вероятно, произошла ошибка. Госпожа Меркель, поменяйтесь с господином Бушем...
еще анекдот!