Во Владимирской области до сих пор не удалось запустить единую «горячую линию»122 для записи к...

Во Владимирской области до сих пор не удалось запустить единую «горячую линию»122 для записи к врачам.В Министерстве здравоохранения Владимирской области обещали до 1 марта запустить единую "горячую линию" 122 для записи на прием к врачам. Но этого не произошло.По словам министра здравоохранения Владимирской области Артема Осипова, регион попал в число 19 субъектов, в которых будет реализовываться так называемая «централизованная модель предоставления государственной услуги по приему заявок (записи) на прием к врачу». Речь идет о создании единой регистратуры в виде «горячей линии», через которую можно будет записаться на прием к докторам вне зависимости от вашего населенного пункта и медучреждения, к которому вы приписаны.Чаще всего эта идея фигурирует под именем «Инцидент-38» по названию документа федерального Минздрава, озаботившегося проблемой трудностей записи к врачу, характерной для всей страны. В рамках этого «Инцидента» и решено было создавать в регионах такие колл-центры.- Мы определили, что это будет «горячая линия» 122. Сейчас колл-центр развернут на базе Медицинского информационно-аналитического центра. Он определен у нас как оператор этой «горячей линии». До весны мы должны разработать образовательную программу для наших регистраторов совместно с колледжем. Мы должны выучить людей, чтобы они знали определенные формы обращений к пациентам, речевые алгоритмы, алгоритмы действий, - рассказывал Артем Осипов.Точные сроки перехода на новую систему руководство областного здравоохранения пока не называет. Но в Минздраве пообещали, что записаться через единую регистратуру можно будет как минимум к 14 специалистам, и даже заверили, что во Владимирской области этот список расширят.Жителям Владимирской области до сих пор приходится записываться через регистратуру или через сайт госуслуг. При этом возникают недовольства, что долго не могут попасть к врачу или нет вообще записи к этому специалисту.- На текущий момент не завершено обучение сотрудников единого регионального колл-центра. По отдельным врачебным специальностям (стоматологи) не организована пока возможность записи на прием к врачу, в связи с чем продлен срок перехода на запись через единый колл-центр, - объяснил заместитель министра здравоохранения Владимирской области Алексей Богатырев.По сведениям министров, Владимирская область за последние полгода по количеству технических ошибок при записи к врачу поднялась в рейтинге субъектов федерации с 44-го на 18 место.Фото pxfuel.com