Региональные и местные общественные приемные премьер-министра, председателя Единой России Дмитрия Медведева провели около 750 тематических мероприятий, где были собраны инициативы от жителей по улучшению экологии. Со слов главы комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан Галины Кареловой, в мероприятиях Недели экологии приняли участие около 63 тысяч человек.

Региональные и местные общественные приемные премьер-министра, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева провели около 750 тематических мероприятий, где были собраны инициативы от жителей по улучшению экологии. Со слов главы комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан Галины Кареловой, в мероприятиях Недели экологии приняли участие около 63 тысяч человек.В 14 субъектах Федерации участвовалирегиональные министры природных ресурсов и экологии, сообщила Галина Карелова. Вместе с гражданамичиновники обсуждали решение актуальных проблем в этой сфере. Намероприятия были приглашены почти 900 экспертов.Рекультивация свалок, обращение с твердыми бытовымиотходами, очистка водоемов, благоустройство территорий, национальный проект"Экология" – эти и другие темы активно обсуждались в рамках Недели экологии, отметила Карелова. В регионах прошли крупные тематические акции. Местныежители обращались в общественные приемные партии с инициативами поулучшению ситуации с экологией.К примеру, поступило предложение организоватьдобровольные экологические патрули, которые будут выявлять факты загрязненияокружающей среды. А в Смоленской области озвучили идею ввестиналоговые льготы для сортирующих и перерабатывающих предприятий.По словам Кареловой, Неделя экологии показала высокуюактуальность повестки для граждан. Она заверила, что в партии изучат предложения и вынесут их на обсуждение в рамках первогофедерального форума "ЕР" "Чистая страна", который состоится19 апреля в Челябинске."Дни.ру" писали, что единороссы призвали граждан по всей стране. Вместе с местнымижителями проводить уборку после зимы будут более 30 тысяч представителейдепутатского корпуса "Единой России". Первый субботник прошел 13апреля.