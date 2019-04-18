Звезда российских сериалов Виталий Абдулов недавно узнал,
что является отцом 19-летней девушки. Артист попросил редакторов программы На
самом деле Первого канала разобраться в ситуации.
Звезда российских сериалов Виталий Абдулов недавно узнал,
что является отцом 19-летней девушки. Артист попросил редакторов программы "На
самом деле" Первого канала разобраться в ситуации.
"Я не отказываюсь брать на себя ответственность, но я должен
быть уверен, что это моя дочь", – отметил Виталий Абдулов в студии программы "На
самом деле".
По словам артиста, несколько месяцев назад через соцсети он
разыскивал давнюю возлюбленную Марию Фок. На его объявление откликнулась
19-летняя Мария Фокс.
Девушка рассказала Виталию, что женщина, которую он ищет, –
это ее мать, умершая год назад. По словам Марии, перед смертью
родительница раскрыва правду о ее настоящем отце. Теперь Фокс уверена, что является
дочерью Абдулова.
Артист попросил предоставить доказательства, хотя бы
фотографии с мамой. Однако Мария заявила, что снимков нет и не было, так как ее
семья всегда жила вдали от цивилизации: у них никогда не было фотоаппарата и мобильного
телефона. Артист потребовал ДНК-экспертизу, однако девушка категорически
отказалась проходить исследование.
"Мне обидно, что человек не видит во мне дочь. Я ведь так
похожа на нее. Я не чувствую этого отклика. Мне обидно. Я сейчас не в том, эмоциональном
состоянии", – плакала Фокс в студии программы "На самом деле".
Меж тем Виталий Абдулов сообщил, что все-таки сделал генетическую
экспертизу. Он тайно раздобыл биологический материал Марии Фокс. Ведущий
программы Дмитрий Шепелев озвучил результаты исследования.
"Вероятность того, что Виталий Абдулов и Мария Фокс являются
отцом и дочерью составляет 0%", – зачитал шоумен присутствующим.
После редакторы ток-шоу "На самом деле" пригласили в студию гостя,
который наблюдал за эфиром из-за кулис. Им оказалась экс-возлюбленная Абдулова Мария
Фок.
"Мария, объясните, как вы могли похоронить живого человека?"
– с вызовом обратился Шепелев к 19-летней Фокс.
Далее экс-зазноба артиста рассказала, что впервые видит сидящую
перед ней девушку. 19 лет назад она действительно родила ребенка, но, во-первых,
на свет появился мальчик, а во-вторых, отцом ее сына является не Абдулов,
а ее первый супруг.
На съемочную площадку приехала также
предпринимательница Наталья Иванова. Женщина отметила, что хорошо знает Марию
Фокс: девушка давно шантажирует ее мужа, рассказывая всем, что беременна от
него. "Это волк в овечьей шкуре. Это девушка с пониженной социальной
ответственностью. Ее фамилия Мария Синько", – заявила Иванова присевающим в
студии .