Звезда российских сериалов Виталий Абдулов недавно узнал, что является отцом 19-летней девушки. Артист попросил редакторов программы На самом деле Первого канала разобраться в ситуации.

Звезда российских сериалов Виталий Абдулов недавно узнал,что является отцом 19-летней девушки. Артист попросил редакторов программы "Насамом деле" Первого канала разобраться в ситуации."Я не отказываюсь брать на себя ответственность, но я долженбыть уверен, что это моя дочь", – отметил Виталий Абдулов в студии программы "Насамом деле".По словам артиста, несколько месяцев назад через соцсети онразыскивал давнюю возлюбленную Марию Фок. На его объявление откликнулась19-летняя Мария Фокс.Девушка рассказала Виталию, что женщина, которую он ищет, –это ее мать, умершая год назад. По словам Марии, перед смертьюродительница раскрыва правду о ее настоящем отце. Теперь Фокс уверена, что являетсядочерью Абдулова.Артист попросил предоставить доказательства, хотя быфотографии с мамой. Однако Мария заявила, что снимков нет и не было, так как еесемья всегда жила вдали от цивилизации: у них никогда не было фотоаппарата и мобильноготелефона. Артист потребовал ДНК-экспертизу, однако девушка категорическиотказалась проходить исследование."Мне обидно, что человек не видит во мне дочь. Я ведь такпохожа на нее. Я не чувствую этого отклика. Мне обидно. Я сейчас не в том, эмоциональномсостоянии", – плакала Фокс в студии программы "На самом деле".Меж тем Виталий Абдулов сообщил, что все-таки сделал генетическуюэкспертизу. Он тайно раздобыл биологический материал Марии Фокс. Ведущийпрограммы Дмитрий Шепелев озвучил результаты исследования."Вероятность того, что Виталий Абдулов и Мария Фокс являютсяотцом и дочерью составляет 0%", – зачитал шоумен присутствующим.После редакторы ток-шоу "На самом деле" пригласили в студию гостя,который наблюдал за эфиром из-за кулис. Им оказалась экс-возлюбленная Абдулова МарияФок."Мария, объясните, как вы могли похоронить живого человека?"– с вызовом обратился Шепелев к 19-летней Фокс.Далее экс-зазноба артиста рассказала, что впервые видит сидящуюперед ней девушку. 19 лет назад она действительно родила ребенка, но, во-первых,на свет появился мальчик, а во-вторых, отцом ее сына является не Абдулов,а ее первый супруг.На съемочную площадку приехала такжепредпринимательница Наталья Иванова. Женщина отметила, что хорошо знает МариюФокс: девушка давно шантажирует ее мужа, рассказывая всем, что беременна отнего. "Это волк в овечьей шкуре. Это девушка с пониженной социальнойответственностью. Ее фамилия Мария Синько", – заявила Иванова присевающим встудии .