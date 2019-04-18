В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации, городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, члены общественного совета.

17 апреля текущего года в Межмуниципальном отделе МВД России по ЗАТО г. Радужный состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации ЗАТО города Радужный по социальной политике и организационным вопросам Сергей Олесиков, председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валерий Жирнов, члены Общественного совета при МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.Встречу открыл начальник МО МВД России по ЗАТО г. Радужный подполковник полиции Андрей Кожокин, который поздравил ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником и зачитал поздравительную телеграмму от начальника УМВД России по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина.Заместитель главы администрации ЗАТО города Радужный по социальной политике и организационным вопросам Сергей Олесиков отметил заслуги ветеранов службы, пожелал участникам встречи крепкого здоровья, семейного благополучия, активного долголетия.Председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валерий Жирнов отметил, что городской совет ветеранов строит свою работу в тесном взаимодействии с Советом ветеранов органов внутренних дел ЗАТО г. Радужный, возглавляемым Николаем Панкратовым, поблагодарил действующих сотрудников и ветеранов за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в честь государственных праздников, Дней воинской славы, памятных дат.Члены общественного совета поблагодарили ветеранов за патриотическую работу, которую они проводят с молодежью города. В свою очередь, ветераны рассказали молодым сотрудникам о наиболее запомнившихся моментах своей службы. Такие встречи стали доброй традицией.