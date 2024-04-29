Акция Бессмертный полк во Владимирской области пройдет онлайн Желающие смогут опубликовать фото...

Акция "Бессмертный полк" во Владимирской области пройдет онлайнЖелающие смогут опубликовать фото своих родных, погибших в годы Великой Отечественной Войны, на страницах в соцсетях.Масштабное шествие отменили из соображений безопасности. По той же причине в регионе отменены все массовые торжества по случаю Дня Победы.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- В целях безопасности массовых мероприятий серьезно не планируется. В городе Владимир парад пройдет, пройдут, наверное, десять коробок, будут применены традиционные меры безопасности, будет возложение цветов к мемориалу Вечного Огня, без Бессмертного полка, без массового шествия, пройдет в укороченном формате.Фото: ГТРК "Владимир"