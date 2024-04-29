В спортшколе олимпийского резерва прокуратура обнаружила многочисленные нарушения.

Прокурорская проверка муромской спортивной школы олимпийского резерва обнаружила множество нарушений. Не выполнены санитарно-эпидемиологические требования в бассейне: грибок на лавочках, на стенах сколы и трещины, а на потолке подтёки.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, требования пожарной безопасности также нарушены – должностные лица не определены. Администрация учебного заведения отреагировала на представление и нарушения устранят в ближайшее время. Возбуждены административные дела.