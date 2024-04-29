В Октябрьском военном городе во Владимире, на расстоянии 500 метров от площади Победы обнаружили свалку с токсичными химикатами.

О свалке в соцсетях пишут жители Владимира. На Казарменной улице неизвестные лица выбросили множество химических отходов. На фото бирок с контейнеров и коробок указаны некоторые фирмы из разных частей страны.Пространство не смотря на наличие забора часто используется как парк. Администрация города отреагировала на сообщение жителей и вскоре будет проведена проверка.