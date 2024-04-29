Владимирская область окажется в центре барического максимума
Уже завтра (30 апреля 2024 года)...
Владимирская область окажется в центре барического максимума
Уже завтра (30 апреля 2024 года) 33-регион окажется практически в центре барического максимума. Он сформирует в регионе малооблачную, сухую и тихую, антициклональную погоду, что поспособствует дальнейшему росту температурных показателей.
Температура воздуха днем во Владимирской области +20..+22°C. Ночью столбик термометра опустится до +9..+11°C.
Ветер западный, 5м/с.
Атмосферное давление в течение суток понизится с 762 до 756 мм ртутного столба
Народный прогноз на 30 апреля 2024 года
Наши предки говорили: пчелы на вишневый цвет садятся - к урожаю вишни, грачи играют - на хорошую погоду. Существовала в народе и такая погодная примета: если рано утром пошел дождь, днем будет ясно.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений