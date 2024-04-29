Владимирская область окажется в центре барического максимума Уже завтра (30 апреля 2024 года)...

Владимирская область окажется в центре барического максимумаУже завтра (30 апреля 2024 года) 33-регион окажется практически в центре барического максимума. Он сформирует в регионе малооблачную, сухую и тихую, антициклональную погоду, что поспособствует дальнейшему росту температурных показателей.Температура воздуха днем во Владимирской области +20..+22°C. Ночью столбик термометра опустится до +9..+11°C.Ветер западный, 5м/с.Атмосферное давление в течение суток понизится с 762 до 756 мм ртутного столбаНародный прогноз на 30 апреля 2024 годаНаши предки говорили: пчелы на вишневый цвет садятся - к урожаю вишни, грачи играют - на хорошую погоду. Существовала в народе и такая погодная примета: если рано утром пошел дождь, днем будет ясно.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений