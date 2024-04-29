В региональной столице загорелось общежитие на Тракторной улице, а в Собинке жилой дом.

По информации регионального ГУ МЧС, 28 апреля произошло два пожара. Около 12:00 в пожарную часть поступило первое сообщение. В Собинке в квартире произошло возгорание. Площадь составила один квадратный метр. Эвакуировали 20 человек, среди которых было пять детей.Для устранения огня привлекли четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Жительница квартиры, в которой произошёл пожар, пострадала от угарного газа. На данный момент она госпитализирована.Второе сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 18:45. В региональной столице в общежитии на улице Тракторная произошёл сбой электросети. Общая площадь возгорания составила 12 квадратов. Из здания эвакуировали 70 человек. Для ликвидации огня привлекли 22 пожарных и шесть единиц техники.