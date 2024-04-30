В бассейне сколота плитка, на потолке, стенах, полу видны следы протеканий и отслоенную краску, лавочки на трибунах покрыты грибком. Такие нарушения обнаружились в спортшколе олимпийского

В бассейне сколота плитка, на потолке, стенах, полу видны следы протеканий и отслоенную краску, лавочки на трибунах покрыты грибком. Такие нарушения обнаружились в спортшколе олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва в Муроме. О них рассказали в пресс-службе прокуратуры. Ранее похожие нарушения обнаружили в трех школах Суздальского района. Кроме внутренних дефектов выяснилось еще и то, что в