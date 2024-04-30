Во время своего профессионального праздника пожарные наградили неравнодушных жителей области. С подробностями - vlad.aif.ru.

Сегодня, 30 апреля, пожарные отмечает свой профессиональный праздник. Именно в этот день, 375 лет назад, царь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии», который положил начало первой противопожарной службе.С тех пор многое изменилось, но важность работы пожарных осталась неизменной. Каждый день они спасают чужие жизни, рискуя собственной.Вынесла из огня на рукахНо герои есть не только в числе профессионалов. Порой обычные люди, не имеющие специальной подготовки, проявляют мужество, решительность и готовы прийти на помощь.Светлана Желтова, жительница пос. Добрятино Гусь-Хрустального района, получила медаль «За спасение на пожаре» после того, как буквально подарила вторую жизнь пожилой семейной паре.Вечером 9 мая прошлого года Светлана, как обычно, хлопотала по хозяйству. В как-то момент женщина заметила через окно, что горит соседний дом, в котором живут пенсионеры-инвалиды.Светлана сразу же набрала «112» и помчалась на помощь соседям. Она стала колотить в окна и дверь, пытаясь разбудить стариков. Через несколько минут загорелся свет, и на улицу, с трудом передвигаясь, вышла пожилая хозяйка. Но в объятом пламенем доме оставался её муж. Не раздумывая, героиня кинулась спасать мужчину.— Дедушка уже проснулся, сидел на кровати, но не мог идти дальше, — вспоминала Желтова.Женщина буквально на руках вынесла пенсионера из горящего помещения на крыльцо.Сама Светлана — вдова, дома ее ждали трое детей. При этом, по словам героини, она вовсе не испугалась. Призналась, что в тот момент думать о страхе не было времени.Почти ушёл на дно24-летнего Артура Жуйкова, жителя Москвы, наградили медалью «За спасение погибающих на водах». В августе 2023 года он вместе с друзьями приехал отдохнуть на реку Нерль в Боголюбово Владимирской области. Всё шло своим чередом, пока один из купающихся не начал тонуть. Сначала Артуру казалось, что парень в воде просто пытается привлечь внимание. Но когда стало ясно, что тот тонет, Жуйков нырнул в воду.Артур осознавал — ещё немного и парня бы не стало — тот уже практически ушёл на дно.В реке было глубоко, и молодому человеку пришлось полагаться только на свои силы — оттолкнуться было не от чего. Ситуацию усугубляло сильное течение. Жуйков буквально из последних сил дотащил парня до берега и там стал подавать знаки отдыхающим, что им нужна помощь.Спустя полчаса парень пришел в себя, после чего его забрала «скорая».— Я считаю, что так поступил бы каждый на моем месте. В такой ситуации лучше сначала сделать, а потом разбираться, — объяснил Артур Жуйков.Герой родился на Кольском полуострове в Мурманской области, позже перебрался в столицу России. На момент происшествия парень работал старшим бариста. Сейчас он завершил «кофейную» деятельность и занимается видеосьёмкой и монтажом.Во время своего профессионального праздника пожарные наградили неравнодушных жителей области.Мнение экспертаНачальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин:— Сегодня в области создали 92 общественных объединения, куда вошли более 800 человек. Уже в прошлом году они потушили 24 пожара самостоятельно и в 172 случаев помогли профессиональным сотрудникам МЧС.