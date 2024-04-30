Во время своего профессионального праздника пожарные наградили неравнодушных жителей области. С подробностями - vlad.aif.ru.
Сегодня, 30 апреля, пожарные отмечает свой профессиональный праздник. Именно в этот день, 375 лет назад, царь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии», который положил начало первой противопожарной службе.
С тех пор многое изменилось, но важность работы пожарных осталась неизменной. Каждый день они спасают чужие жизни, рискуя собственной.
Вынесла из огня на руках
Но герои есть не только в числе профессионалов. Порой обычные люди, не имеющие специальной подготовки, проявляют мужество, решительность и готовы прийти на помощь.
Светлана Желтова, жительница пос. Добрятино Гусь-Хрустального района, получила медаль «За спасение на пожаре» после того, как буквально подарила вторую жизнь пожилой семейной паре.
Вечером 9 мая прошлого года Светлана, как обычно, хлопотала по хозяйству. В как-то момент женщина заметила через окно, что горит соседний дом, в котором живут пенсионеры-инвалиды.
Светлана сразу же набрала «112» и помчалась на помощь соседям. Она стала колотить в окна и дверь, пытаясь разбудить стариков. Через несколько минут загорелся свет, и на улицу, с трудом передвигаясь, вышла пожилая хозяйка. Но в объятом пламенем доме оставался её муж. Не раздумывая, героиня кинулась спасать мужчину.
— Дедушка уже проснулся, сидел на кровати, но не мог идти дальше, — вспоминала Желтова.
Женщина буквально на руках вынесла пенсионера из горящего помещения на крыльцо.
Сама Светлана — вдова, дома ее ждали трое детей. При этом, по словам героини, она вовсе не испугалась. Призналась, что в тот момент думать о страхе не было времени.
Почти ушёл на дно
24-летнего Артура Жуйкова, жителя Москвы, наградили медалью «За спасение погибающих на водах». В августе 2023 года он вместе с друзьями приехал отдохнуть на реку Нерль в Боголюбово Владимирской области. Всё шло своим чередом, пока один из купающихся не начал тонуть. Сначала Артуру казалось, что парень в воде просто пытается привлечь внимание. Но когда стало ясно, что тот тонет, Жуйков нырнул в воду.
Артур осознавал — ещё немного и парня бы не стало — тот уже практически ушёл на дно.
В реке было глубоко, и молодому человеку пришлось полагаться только на свои силы — оттолкнуться было не от чего. Ситуацию усугубляло сильное течение. Жуйков буквально из последних сил дотащил парня до берега и там стал подавать знаки отдыхающим, что им нужна помощь.
Спустя полчаса парень пришел в себя, после чего его забрала «скорая».
— Я считаю, что так поступил бы каждый на моем месте. В такой ситуации лучше сначала сделать, а потом разбираться, — объяснил Артур Жуйков.
Герой родился на Кольском полуострове в Мурманской области, позже перебрался в столицу России. На момент происшествия парень работал старшим бариста. Сейчас он завершил «кофейную» деятельность и занимается видеосьёмкой и монтажом.
Во время своего профессионального праздника пожарные наградили неравнодушных жителей области.
Мнение эксперта
Начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин:
— Сегодня в области создали 92 общественных объединения, куда вошли более 800 человек. Уже в прошлом году они потушили 24 пожара самостоятельно и в 172 случаев помогли профессиональным сотрудникам МЧС.