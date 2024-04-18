Об этом сообщил Сергей Собянин, мэр Москвы.

С 1 мая во Владимирской области и в Центральной России в целом начинается авиапатрулирование лесов. Об этом сообщил Сергей Собянин, мэр Москвы.По словам столичного градоначальника, за сохранностью деревьев будут следить десять самолётов. Патрулирование будет вестись над нашей областью, а также над Московской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Тверской и Ярославской.В прошлом году благодаря мониторингу с мая по октябрь было своевременно ликвидировано 887 возгораний.