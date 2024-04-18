Об этом поделились представители регионального Правительства.

Аграрии Владимирской области уже засеяли 730 гектаров земли яровыми зерновыми культурами. В том числе уже посажено 470 гектаров пшеницы, 220 гектаров гороха и 40 – овса. Об этом поделились сотрудники пресс-службы регионального Правительства.«Для внесения удобрений в еще сырую почву некоторые хозяйства прибегают к неординарным решениям», – рассказали в официальном телеграм-канале представители власти.В «Шихобалово» Юрьев-Польского, например, задействован самоходный опрыскиватель Барс ОС-2500М. По информации Минсельхоза, эта техника выходит на поля раньше тракторов благодаря своей проходимости.