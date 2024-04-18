Активисты Движения первых провели субботник на набережной и в парке Судогды
Активисты Движения...
Активисты "Движения первых" провели субботник на набережной и в парке Судогды
Активисты "Движения первых" Владимирской области присоединяются ко Всероссийскому проекту "Благо твори". К уборке общественных пространств присоединились судогодские волонтёры.
Субботник на набережной и в парке. Но на этом творить добрые дела не закончили - и отправились убирать другие популярные места отдыха жителей Судогды.
Как признаются сами активисты, заботиться о пространстве города для них очень важно. Поэтому и работается легко. А ещё они призывают судогодцев уважать их труд - и убирать за собой мусор.