В ходе рабочей поездки в Муром губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил местные промышленные предприятия.

В ходе рабочей поездки в Муром губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил местные промышленные предприятия. Об этом руководитель 33-го региона рассказал в своём .В частности, чиновник посетил предприятие «Домашние рецепты», которое выпускает безалкогольные напитки. За последние 10 лет производственные мощности здесь выросли в 500 раз. К примеру, в прошлом году предприятие открыло новый квасной цех. Руководство не собирается останавливаться на достигнутом, а намерено и дальше расширять производство.Также владимирский губернатор побывал на заводе «Муромтепловоз» и поговорил с его работниками.«При поддержке Минпромторга и Военно-промышленной комиссии РФ нашли ему партнёра в лице «КАМАЗа», они вместе разрабатывают программу развития», - отметил Александр Авдеев.