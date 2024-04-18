Жители региона нередко обращаются к депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину с вопросом, как можно газифицировать их населённые пункты?

Жители региона нередко обращаются к депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину с вопросом, как можно газифицировать их населённые пункты?Голубое топливо при наличии технической возможности может прийти в каждую, даже совсем небольшую, деревню, но всё должно начинаться с подготовки проектно-сметной документации, убеждён парламентарий.Проект может заказать муниципалитет. Но для его разработки можно привлечь и средства региона на условиях софинансирования с жителями. В этом случае граждане оплатят 30% стоимости проекта, остальные деньги даст областная казна. Сельчанам нужно провести сход, принять и задокументировать решение об участии в софинансировании и передать документ в райадминистрацию, которая выступит заказчиком проекта у специалистов.Кстати, такое решение депутат Алексей Говырин предложил жителям деревни Пересекино Ковровского района, в которой меньше 25 домов. По этой причине в программы Газпрома она не попадает, и местные жители полагают, что перспектив для газификации нет.- Технически условия для подключения Пересекино появятся в 2025 году, после ввода в эксплуатацию газопровода п. Иваново — д. Пестово — д. Дроздовка — д. Русино. Точка подключения будет примерно в 700 метрах. Но нужен проект — это общее правило для всех населенных пунктов, - написал парламентарий в своём .При наличии проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертов, включить маленькую деревню в госпрограмму «Развитие газификации и догазификации Владимирской области» будет проще.Отметим, что уровень газификации региона-33 выше общероссийского. На начало года газификация в РФ составляла 73,8%. Во Владимирской области — 86%.