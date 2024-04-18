В туристической столице Владимирской области с 19 по 21 апреля 2024 года состоятся Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «На призы серебряного призёра Олимпийских игр Токио 2020, чемпионки мира и Европы Ангелины Шкатовой».

В туристической столице Владимирской области с 19 по 21 апреля 2024 года состоятся Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «На призы серебряного призёра Олимпийских игр Токио 2020, чемпионки мира и Европы Ангелины Шкатовой». Об этом рассказали наши коллеги из местных СМИ, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства.Местом проведения состязаний выбран спорткомплекс «Суздаль Арена». Здесь соберутся порядка тысячи гимнасток из 25 субъектов РФ.Ожидается, что Ангелина Шкатова посетит открытие мероприятия.