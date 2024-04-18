Смотрите Вести в 14:30: сколько сейчас тонн крови хранится в областной станции переливания?
Вам...
Смотрите "Вести" в 14:30: сколько сейчас тонн крови хранится в областной станции переливания?
Вам звонок
- За якобы спасение снохи просили 100 тысяч рублей. Какие старые недобрые схемы используют мошенники? История из Вязников.
Донор - звучит гордо
- Сдавать кровь приходят целыми семьями. Сколько сейчас тонн крови хранится в областной станции переливания?
Сто лет тому вперед
- И фантастическая повесть Кира Булычёва - на экране. Владимирцы уже оценили премьеру.