Солнце готовит космический шторм: владимирцам рассказали, какие дни будут самыми неблагоприятными...

"Солнце готовит космический шторм": владимирцам рассказали, какие дни будут самыми неблагоприятными в апрелеКак сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, для Солнца на все 4 оставшиеся дня недели, с четверга по воскресенье, установлены максимальные вероятности крупных взрывных событий, в том числе вспышек высшего балла X.В настоящий момент регистрируется стремительное накопление вспышечной энергии в южном полушарии Солнца, на стороне, обращённой к Земле. Процесс сопровождается увеличением суммарной площади солнечных пятен, которая за этот период увеличилась почти на 100 %.Потоки рентгеновского излучения Солнца, регистрируемые около орбиты Земли, выросли с начала недели более чем в 5 раз, одновременно достиг максимального с начала года значение индекса солнечной активности, который показывает дальнейшую тенденцию к дальнейшему росту.Выдать прогноз на точные времена и баллы возможных событий на данный момент нельзя — ситуация на Солнце является исключительно динамической и почти не поддаётся математическому анализу.Наиболее благоприятным на данный момент, как ни парадоксально, является сценарий резкого усиления общей вспышечной активности Солнца, когда накопленные запасы энергии будут сожжены в десятках отдельных взрывов умеренной силы. И напротив, негативным является вариант, когда активность Солнца развивается медленно, что в конечном счёте приводит к аккумулированию крупных запасов энергии, которые потом могут быть сожжены только во вспышках высших баллов. В настоящее время модели показывают исключительно высокую вероятность второго варианта развития событий.С точки зрения влияния на Землю, наиболее опасными представляются 19 и 20 апреля, то есть предстоящие пятница и суббота, когда наиболее крупные активные центры будут находиться точно на линии Солнце Земля.Впрочем, конфигурация солнечных активных областей сейчас такая, что полностью риски для Земли могут быть сняты не раньше середины предстоящей недели. До этого периода практически любая крупная вспышка на Солнце будет иметь шансы либо прямо ударить по Земле, либо как минимум просто зацепить нашу планету, вызывав существенные возмущения её магнитосферы.Ранее мы рассказывали, что активность Солнца возобновится во второй половине апреля и как уберечься от негативного воздействия?Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений