Сотрудниками УФСБ по Владимирской области пресечена деятельность по финансированию...

Сотрудниками УФСБ по Владимирской области пресечена деятельность по финансированию терроризмаУправлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, причастного к финансированию терроризма.По версии следствия, указанный гражданин, в 2020 году, разделяя идеи радикального ислама, в целях поддержки участников МТО «Исламское государство Ирака и Леванта» (признана террористической, запрещена в РФ), решил оказать им финансовую помощь, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области.В одной из социальных сетей фигурант организовал сбор средств, познакомившись с лицами, разделяющими его устремления, и получил от них несколько денежных переводов на свою банковскую карту.В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст.205.1 УК РФ – финансирование терроризма.Фото: freepik.com