Правоохранители выявили несанкционированную свалку бытового и строительного мусора в окрестностях улицы Северной микрорайона Красный Октябрь.

Правоохранители выявили несанкционированную свалку бытового и строительного мусора в окрестностях улицы Северной микрорайона Красный Октябрь. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Было установлено, что отходы принадлежали юридическому лицу, которое осуществляло свою деятельность в Киржаче. После вмешательства прокуратуры свалку в кратчайшие сроки ликвидировали.«Прокуратурой района продолжены надзорные мероприятия, в том числе с применением метода мониторинга публикаций в сети «Интернет», направленные на выявление, пресечение и недопущение фактов загрязнения окружающей среды», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.