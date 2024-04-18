Об этом сообщили в администрации города.

Во Владимире будет отремонтирован участок дороги на проспекте Ленина. Об этом сообщили в администрации города.Речь идёт о дорожном полотне от гостиницы «Заря» до площади Победы. Водители уже давно устали от бугров и колей на проезжей части.«Работы на данном участке начнутся сразу после майских праздников. Планируется проведение капитального ремонта с заменой дорожного полотна», – успокоил владимирцев Алексей Алекин, представитель мэрии Владимира.Контракт уже есть – за работы возьмётся «Владимирская строительная компания». Стоимость же работ обошлась городской казне в 61 миллион рублей. Отремонтирована будет не только сама автодорога, но и тротуары, ливнёвки, водопроводные колодцы и прочее. Также дорожники установят ограждения типа «крест» и Г-образные светильники.Срок окончания работ обозначен до 1 августа.