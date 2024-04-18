Убийство произошло 30 августа прошлого года в дачном кооперативе «Торбеевка-2». Там 34-летний житель Москвы проводил практически все лето. И вот, под конец сезона, мужчина пришел в гости к

Убийство произошло 30 августа прошлого года в дачном кооперативе «Торбеевка-2». Там 34-летний житель Москвы проводил практически все лето. И вот, под конец сезона, мужчина пришел в гости к 61-летнему приятелю, чтобы выпить. Как сообщили в Следкоме, в какой-то момент между собутыльниками возник конфликт. Тогда фигурант схватил нож и вонзил его в грудь хозяина дачи. Удар