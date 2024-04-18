В Боголюбово потушили крупный пожар сухой травы. Огонь распространился на 250 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе владимирского РОССОЮЗСПАСа. Пламя тушили ранцевыми

В Боголюбово потушили крупный пожар сухой травы. Огонь распространился на 250 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе владимирского РОССОЮЗСПАСа. Пламя тушили ранцевыми огнетушителями. Их часто используют для борьбы с горящей сухой травой. Ранее в МЧС сообщали, что в этом году потушили уже 44 пала травы на площади чуть более 29 гектар. Спасатели отмечают, что