В городе Струнино Владимирской области развалилась новая набережная В декабре 2023 года, в городе...

В городе Струнино Владимирской области развалилась новая набережнаяВ декабре 2023 года, в городе Струнино набережную реки Горелый Крест подрядчики официально сдали. Администрация приняла все работы. Но прошло меньше двух месяцев от зимы, и брусчатка поплыла. Прямо у берегов реки образовался провал. Об этом сообщает Руслан Меншиков, член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области.Работы по благоустройству набережной разделили на два этапа. На первый этап работ было выделено порядка 80 миллионов рублей это: мощение проездов, тротуаров брусчаткой и плиткой, обустроены прибрежная полоса водоема пирсами, велосипедные дорожки, сезонные торговые павильоны и стационарные общественные туалеты, скамьи, информационные стенды, велопарковки, урны, качели, спортивная площадка, скалодром.На второй этап 17 миллионов рублей. Первый этап уже "посыпался".По словам представителя подрядчика, в этом году были сильные паводки, таяния снега. Из-за чего случилось подмытие оснований, и произошло разрушение. Почему не было сделано специальных водоотводов и не был укреплен берег неизвестно.Со слов представителя, набережную должны восстановить к 20 апреля, сообщили в Народном фронте.Фото: «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» во Владимирской области