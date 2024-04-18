В Киржачском районе ликвидирована несанкционированная свалка Прокуратурой Киржачского района...

В Киржачском районе ликвидирована несанкционированная свалкаПрокуратурой Киржачского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды.Результаты осмотра показали, что на земельном участке, расположенном вблизи улицы Северная, в микрорайоне Красный Октябрь на землях государственной собственности организована несанкционированная свалка бытовых и строительных отходов."В связи с тем, что размещение отходов непосредственно на почве могло привести к ее загрязнению, и, как следствие, причинению вреда окружающей природной среде, здоровью граждан, прокуратурой района приняты незамедлительные меры к определению собственника отходов, которым оказалось юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории г. Киржач", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Постоянный контроль прокурора за ходом ликвидации свалки позволил в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения.В настоящее время отходы вывезены.Фото: пресс-служба областной прокуратуры