Рентгеновский кабинет открыли в Муромской детской поликлинике. В ближайшем будущем запустится клинико-диагностическая лаборатория, расширится спектр исследований. Новое крупное

Рентгеновский кабинет открыли в Муромской детской поликлинике. В ближайшем будущем запустится клинико-диагностическая лаборатория, расширится спектр исследований. Новое крупное оборудование появилось возможным разместить благодаря новому достаточно большому зданию, рассказал губернатор Александр Авдеев. Здание специально построили под детскую поликлинику. Строительство шло с 2021 по 2023 год, а открытие состоялось 26 февраля этого года. Больница находится на улице